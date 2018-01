Forstærkning til Esbjerg Energy

- Miller var i sidste sæson den bærende kraft i førstekæden. Han er en ledertype og en god sparringspartner for træner- og lederteamet. Han ved hvad der skal til, ikke mindst i et slutspil, sagde Peter Johansson til avisen Nordjyske.

Det fik klubben til at strække sig langt rent økonomisk for at holde på Miller i endnu en sæson - det lykkedes. Til stor glæde for den daværende træner Peter Johansson.

Og den nye mand er ikke nogen ukendt skikkelse i dansk ishockey. Amerikanske Adam Miller huserede for et par sæsoner siden i Frederikshavn, hvor han dannede en frygtindgydende kæde sammen med Mathias Bau og Colin Vock - sidstnævnte genforenes han altså med i Esbjerg Energy.

Miller er assistkonge

Miller svigtede heller ikke i sin anden sæson i Frederikshavn og lavede ikke færre end 66 point i grundspillets 45 kampe og 15 point i 13 kampe i slutspillet. Hans renomme som lidt af en assistkonge blev understreget i begge sæsoner, da han lavede cirka dobbelt så mange assist som mål.

Succesen i Frederikshavn vekslede han til en kontrakt i den franske klub Rouen i sidste sæson, da han med 58 point i 63 kampe - 18 af dem i 19 slutspilskampe - igen holdt et fint snit.

Det har han så til gengæld ikke gjort i denne sæson. Han har spillet i den tjekkiske klub Orli Znojmo, der er en del af den østrigske liga, og det er ikke gået ret godt for hverken Miller eller holdet. Orli Znojmo ligger sidst, og Miller, der først kom til klubben i november, har ifølge de seneste statistikker blot lavet otte point i 17 kampe - hans tre eneste scoringer faldt i samme kamp mod Graz midt i december.

Adam Miller lander efter planen i Billund torsdag formiddag og skal formentlig træne med holdet allerede torsdag eftermiddag. Hvornår Miller kan debutere for Esbjerg Energy er endnu uvist - det kan i værste fald tage helt op til 30 dage at få en arbejdstilladelse på plads, men erfaringen er, at den effektive administration i Esbjerg Energy får styr på det i løbet af en uge eller to, så der burde være mulighed for debut allerede i næste uge, når mestrene spiller både tirsdag, fredag og søndag.