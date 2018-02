Esbjerg-profil: Dejligt selv at kunne afgøre det

- Og jeg har egentlig en ret god fornemmelse. Vi har vundet syv af de seneste otte kampe, og jeg synes, at vi er ved at være, hvor vi skal. Jeg siger ikke, at vi henter ni point i de sidste tre grundspilskampe, men vi vil gerne forbedre vores nuværende femteplads. Det har vi også mulighed for, da det er meget tæt mellem Frederikshavn, Rødovre og os.

Og Energy, der har chancen for at hente det tredje mesterskab på stribe, kan blive alt fra nummer tre til syv i grundspillet. Det kan med andre ord ende relativ fornuftigt med fordel af hjemmebane i kvartfinaleserien i slutspillet, men det også gå den stik modsatte vej og komme til at hedde "play-in".

Vinder Esbjerg Energy fredagens hjemmekamp mod Rødovre, er vestjyderne 100 procent sikker på at ende i top seks, og så er billetten til slutspillet i hus.

- Det er klart, at vi vil mere end bare i playoff. Nu har vi gjort det rigtig godt med tre DM-finaler i træk, så vi vil da gøre alt for at stå der igen i denne her sæson, siger Anders Krogsgaard.

Energy-backen ser Herning, der er sikker på at vinde grundspillet, som guldfavorit, men midtjyderne kan rystes. Det viste Energy for et par uger siden, hvor holdet vandt 2-1 efter overtid i Herning på et mål i sidste sekund af kaptajn Carson McMillan.

- Igen i denne her sæson har vi en god trup. Stemningen er fin, men selvfølgelig kan alle godt mærke, at tingene nu begynder at snerpe til. Det er i virkeligheden en dejlig følelse, for det har godt nok været et langt grundspil.