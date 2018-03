Esbjerg øgede presset på SønderjyskE

Jon Myllykoski i SønderjyskE-målet havde flere gode aktioner, men han havde også en uheldig aktie i, at Esbjerg Energy for alvor kom ind i kampen. Foto: Martin Ravn

Én god periode var slet ikke nok for et svækket Sønderjyske-hold, der blev kørt over af et veloplagt mesterhold i de sidste to perioder. Brock Nixon fik stemplet ind i serien.

Så ligger fordelen igen ved Esbjerg Energy. Så godt og vel endda. For ikke nok med, at mestrene med 5-1-sejren i den tredje kvartfinale på egen is tog føringen i serien, det skete så knusende og overbevisende, at det skal have givet stof til skeptisk eftertanke i den sønderjyske lejr. Jovist, cifrene betyder intet i det store spil, men det er dog immervæk et faktum, at SønderjyskE skal vinde tre af de sidste fire kampe i serien - og mindst én af dem på udebane. Ikke umuligt, men i det mindste ret vanskeligt...

Kampen i tal Esbjerg Energy-SønderjyskE 5-1 (0-1, 3-0, 2-0)0-1 Thomas Spelling ass. Søren Dau (18.24), 1-1 Brock Nixon ass. Adam Miller (33.50), 2-1 Niklas Andersen ass. Christian Wejse (38.07), 3-1 Brock Nixon ass. Sune Hjulmand (39.49), 4-1 Carson McMillan ass. Justin Crandall (43.07), 5-1 Colin Vock ass. Phillip Bruggisser (fem mod fire 51.25)



Udvisninger



Esbjerg Energy 4x2, SønderjyskE 5x2



Tilskuere



2258



Esbjerg Energy fører 2-1 i serien.

Stærke gæster Det var et ret svækket SønderjyskE-hold, der stillede op til tredje kvartfinale. Greg Gibson og Daniel Galbraith var som ventet ikke blevet klar, og dertil kom så, at holdets største stjerne, Patrick Dwyer, ikke var kommet sig over den skade, han pådrog sig i kampen i Vojens i søndags. Men det svækkede altså ikke gæsterne mere end, at de kom klart bedst ud til og af første periode. SønderjyskE virkede køligere på pucken, bevægede sig bedre, spillet hang bedre sammen - det så langt mindre sammenhængende ud hos værterne. Der var ikke den samme gnist over mesterholdet, som vi så i den første hjemmekamp i fredags, og det blev meget sjældent rigtigt farligt foran Joni Myllykoskis mål. End ikke da Esbjerg Energy midt i perioden spillede fem mod tre i næsten halvandet minut, lignede det en scoring til værterne. Efter kampen i søndags og før kampen tirsdag aften var der blevet snakket meget om, at udvisningerne og de grove fejl kunne blive afgørende - det første så vi ikke noget til - det gjorde vi til gengæld med det sidste. For godt nok skal SønderjyskEs Søren Dau som oplægger og Thomas Spelling som afslutter have kredit for at udnytte den chance, de fik halvandet minut før første pause, men forsvarsspillet hos Esbjerg Energy lige inden scoringen var tæt på horribelt. Men som nævnt - ikke urimeligt med en sønderjysk føring efter de første 20 minutter, der var underligt apatiske fra hjemmeholdet.

Et afgørende drop Det kan man bestemt ikke sige om de midterste 20 minutter. Godt nok havde Søren Dau en kæmpe chance ved 1-0 - igen efter elendigt forsvarsspil af Esbjerg Energy - men derefter stod der hjemmeholdet på det hele. Da kom mestrene med den power og den vildskab, vi vel havde forventet fra første minut. Flere gange måtte Joni Myllykoski vise sin store kunnen, og så var der faktisk også et par gange, at finnen slet ikke nåede at reagere - og slap godt fra det. Det gjorde han til gengæld på ingen måde, da Esbjerg Energy omsider - og helt rimeligt - fik udlignet. En SønderjyskE-fan bag os havde lige opmuntret sine lidelsesfæller ved at råbe, at nu var der kun 6.23 tilbage af anden periode, da Brock Nixon tog chancen fra en vinkel, Myllykoski ikke burde have problemer med at regne ud. Men på en eller anden mystisk måde slap pucken imellem benene på ham - og så vågnede hjemmeholdet for alvor. SønderjyskE havde komplet mistet det initiativ, holdet så fornemt havde kæmpet og spillet sig til i første periode, og det var på ingen måde ulogisk, at Niklas Andersen kunne gøre det til 2-1 kort før anden pause. Til gengæld var det set fra gæsternes synspunkt helt håbløst, at de lod Esbjerg Energy komme på 3-1 med 11 sekunder tilbage af anden periode. Naivt opspil op gennem midten af banen blev stoppet af et aggressivt Esbjerg-hold, og kort efter havde Sune Hjulmand sat Brock Nixon op til den anden scoring - denne gang var der intet at gøre for Myllykoski. Pucken tog inderstolpen og sprang over i modsatte sidenet - fremragende sat ind af den tidligere kaptajn, der på de godt seks minutter i slutningen af anden periode for alvor fik stemplet ind i denne serie.

3-1 er som bekendt ingen føring i ishockey - det ser straks mere betryggende og overbevisende ud med 4-1. Og da først Carson McMillan med sin første scoring i serien - overlegent sat efter en enkelt skudfinte - havde øget værternes føring, var der reelt ikke mere at spille om. Et SønderjyskE-power play midt i tredje periode var sidste udkald - det førte ikke til noget, og så kunne Colin Vock i stedet score hjemmeholdets første mål i overtal til 5-1. En magtdemonstration i 40 minutter af mestrene - meget, meget spændende at se den sønderjyske reaktion fredag aften.