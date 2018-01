Esbjerg mistede dyrebare point

Andet nederlag i træk.

Og nu kun to sejre i de seneste otte kampe.

Formpilen peger efter 2-6 hjemme mod Herning i den gale retning for Esbjerg Energy, og det forsvarende mesterhold slider for at hænge på i den så vitale top-seks.

Det lignede til forveksling en kamp, der var afgjort, før den overhovedet var kommet i gang.

Efter 490 sekunder stod der 3-0 til Herning, og selv om Esbjerg Energy-træner Mark Pedersons time-out på det tidspunkt forsinkede næste scoring til syv minutter senere, hjalp det ikke det vilde i den store sammenhæng.

4-0 til Herning efter et kvarter - hvad i alverden gik der lige galt der?

Tja, der gik vel først og fremmest det galt, at Herning bare kom bedst ud og spillede bedst og skarpest. Lige som forleden i Vojens var Esbjerg Energy slet ikke til stede i første periode - det straffede gæsterne. Godt nok var 4-0 i overkanten efter en periode, med 14-13 i skudstatistik i værternes favør, men alligevel - Herning så skræmmende ud.

Også godt hjulpet på vej af en ret uheldig Nicolaj Henriksen i Esbjerg-målet.

Der vil have været dem, der glædede sig over gensynet med Henriksen efter Mathias Seldrups kvarte eller halve drop, der kostede sejren i Vojens i lørdags, men gensynsglæden varede ikke længe.

Henriksen så skidt ud ved to af de fire mål, og det var ikke ulogisk, at Mark Pederson skiftede keeper efter de første 20 minutter. Henriksen var rasende, men måske det i virkeligheden var godt for ham ikke at lide yderligere overlast på en aften, da han helt tydeligt havde taget gribehandsken helt forkert på.