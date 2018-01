Esbjerg kom tilbage fra de døde

Grimme defensive fejl banede vejen for en tilsyneladende betryggende nordjysk føring. Men Esbjerg Energy kom tilbage og hentede to uhyre vigtige point.

Og mindst lige så vigtigt, at sejren blev hentet på den måde. Fristende at snakke om moral, når man vender 1-3 til 4-3, og et eller andet er der nok om det.

Frederikshavn i teten

58 sekunder.

Mere skulle der ikke gå, før Esbjerg Energy var på hælene. Og bagud.

Det lyder lidt vildt, men Joachim Linnets scoring efter mindre end et minut var faktisk den fortjente belønning for en forrygende åbning fra hjemmeholdet.

1-0 på det tidspunkt var yderst rimeligt.

At Esbjerg-målmand Nicolaj Henriksen - og med ham vel resten af holdet - vil ærgre sig over, at pucken smuttede ind under armen på ham, er en anden sag.

Frederikshavn var klar fra start - det var Esbjerg Energy ikke.

Men det blev bedre, set med gæsternes øjne.

Både Henriksens spil mellem stængerne og spillet med pucken. Frederikshavn truede stadig med stor fart og stor energi, men hjemmeholdet gav også chancer væk. En del faktisk.

En af dem udnyttede Felix Scheel efter fint og aggressivt forarbejde af Andreas Grundtvig. Unge Grundtvig er åbenlyst kommet hjem fra U20-VM med fornyet selvtillid, og det var velgørende at se ham score et alt for sjældent point.

Det var til gengæld alt andet end velgørende at se, hvordan Esbjerg Energy tilsyneladende forspildte muligheden for point i et grusomt minut sidst i anden periode.

Frederikshavn dominerede også de midterste 20 minutter og havde blandt andet et skud på overligger og stolpe fra Henrik Eriksson, men igen fik gæsterne arbejdet sig ind i kampen, og det var helt unødvendigt, at værterne tog til anden periodepause med en ret komfortabel føring på to mål.

I begge tilfælde sløsede Esbjerg Energy med udspillet fra egen zone, i begge tilfælde opfangede Frederikshavn pucken på blå linje og skabte scoringerne derfra. Og hverken Mark Hurtubise eller Henrik Eriksson lod en ellers velspillende Nicolaj Henriksen nogen chance.

Det siger sig selv, at der ikke er råd til den slags fejl mod et så godt hold som Frederikshavn.