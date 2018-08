Esbjerg-knægt fuldender Energy-truppen

- Vi skal gå efter at blive dansk mester igen. Det er ikke bare en formssag, men jeg har en tro på, at vi kan få lov til at fejre det første mesterskab i vores nye arena allerede i denne sæson.

- Jeg er enormt glad for aftalen på alle niveauer. Der er nemlig masser af ishockeysult i mig endnu, og jeg ser meget frem til den kommende sæson, hvor jeg vil være en af de mest rutinerede danske spillere på holdet, siger Jannik Christensen i en pressemeddelelse.

Sidste navn i spillertruppen bliver den rutinerede back Jannik Christensen, der har forlænget sin aftale med klubben for yderligere et år.

Mange modstandere kan nok skrive under på, at det til tider kan være mindre sjovt at være på isen samtidig med Jannik

Vigtig for holdet

Esbjerg-knægten Christensen har på nær to korte afhop til Sverige og USA brugt hele sit ishockeyliv i Esbjerg. Debuten kom allerede i 2007/08-sæsonen, og siden da er det blevet til 350 ligakampe.

Holdets assistenttræner, Thor Dresler, glæder sig over, at holdet også i næste sæson råder over den 26-årige back.

- Han er en stærk defensiv back, som har en enorm stolthed i det defensive og hårde arbejde. Mange modstandere kan nok skrive under på, at det til tider kan være mindre sjovt at være på isen samtidig med Jannik, siger han.

- Janniks viljestyrke har indtil nu kastet to mesterskaber af sig, så han er vigtig for os i bestræbelserne på at gå endnu en god og lang sæson i møde.