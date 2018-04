Esbjerg-kaptajn skifter til Tyskland

Helt som ventet er Carson McMillan fortid i Esbjerg Energy.

Kaptajnen for det nu tidligere mesterhold har underskrevet en toårig aftale med den tyske DEL-klub Fischtown Penguins i Bremerhaven og blev torsdag præsenteret på et sponsormøde.

- Jeg er glad for at få muligheden for at spille for denne klub og vil give mit bedste, sagde Carson McMillan til klubbens hjemmeside, hvor han blev præsenteret som en slidstærk og målfarlig forward.

Han når lige akkurat ikke at blive holdkammerat med en tidligere Esbjerg-guldvinder, Wade Bergman, der forlader Fischtown Penguins til fordel for en anden DEL-klub, Grizzlys Wolfsburg, men til gengæld får han fornøjelsen af en anden dansk mester fra Esbjerg, Nicholas B. Jensen, der lige som den tidligere SønderjyskE-forward Cory Quirk ifølge klubbens hjemmeside er i klubben i næste sæson.

I Esbjerg Energy glæder træner Mark Pederson sig på sin nu tidligere kaptajns vegne.

- Carson har været et stort aktiv for vores klub, og vi vidste godt, at vi ikke kunne holde på ham. Vi tager det som en cadeau til vores arbejde, at han får chancen i så god en liga, siger Mark Pederson.