Esbjerg-back tror på top fire

Selv om vi endnu har til gode at se, om 3-1-sejren over Odense i tirsdags var et udtryk for reel og varig forbedring af resultaterne for Esbjerg Energy, var de tre point et kæmpe boost til hele truppen, fortæller backen Taylor Fleming og nævner specielt to opmuntrende faktorer fra kampen.

- Man kunne med det samme se, at Adam (Miller, red.) bliver en god spiller for os. Han giver vores hold noget bredde, vi kan spille med tre virkelig tunge kæder nu, og samtidig gør han også Colin (Vock, red.) bedre. Og så var det godt at se Nicolaj (Henriksen, red.) gøre det så godt i målet. Mathias (Seldrup, red.) har også gjort det godt for os, men det er bare vigtigt at have to gode målmænd, siger Taylor Fleming, der ganske vist er overrasket over, at Esbjerg Energy lige nu må kæmpe for at hænge på i kampen om slutspilspladserne, men som samtidig er stensikker på, at det forsvarende mesterhold kvalificerer sig direkte til kvartfinalerne ved at ende i top-seks.

- Jeg tror sagtens, vi kan slutte som nummer fire eller fem. Jeg er i hvert fald sikker på, at der ikke er nogen af de andre hold, der har lyst til at møde os i slutspillet, siger Taylor Fleming.