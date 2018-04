Esbjerg Energy stødt af tronen

Så gik den ikke længere.

For første gang i næsten præcis tre år tabte Esbjerg Energy en altafgørende playoff-kamp.

Dengang med 6-1 i Vojens - 12. april 2015 var det for at være helt præcis - tirsdag aften med 4-2 i Aalborg.

I sagens natur et ærgerligt punktum for denne sæson - ja, jeg anser de to bronzekampe mod Rungsted fredag og lørdag for hamrende overflødige - men der er nu ikke den vilde grund til at hænge med hjelmen alt for længe i det vestjyske.

Præstationen i semifinalen cementerede sådan bare indtrykket af et velfungerende hold og klub, der bør have fine muligheder for at forblive blandt de bedste fire i pænt mange år endnu.

Så solidt ser det ud i Esbjerg Energy, så meget er der blevet lagt på siden afskeden med de gråmelerede dage under EfB's stækkede vinger.

Og lad os være ærlige - set over syv kampe var det på rimeligt nok, at det blev Aalborg, der dermed får chancen for at vinde det første mesterskab siden 1981. Det er nordjyderne velundt - de har spillet en fin serie.