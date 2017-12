Esbjerg Energy møder bundhold: Det bliver ikke nemt at vinde

Optakt: Efter sejren over Rungsted onsdag kom Energy-mandskabet langt om længe op på sjettepladsen i isligaen. Holdet sidder dermed indtil videre på den sidste plads, der giver en direkte adgangsbillet til slutspillet.

Men det giver langt fra Energy-holdet tid til at hvile på laurbærrene. For lige bag vestjyderne er Rødovre med kun ét point mindre. Et hold Energy for nyligt tabte til.

Så for at blive blandt top seks kræver det, at Esbjerg Energy bliver ved med at vise godt spil - og får vekslet det til nogle flere sejre. Og en sejr skal Energy have, når holdet fredag møder Herlev Eagles.

Selvom Herlev ligger på den næstsidste plads i ligaen, går Energy ikke på isen i troen om en let sejr - for Herlev-holdet ikke altid lige nemt at ryste af sig.

- Vi kommer til at spille en hård hjemmekamp mod Herlev. Det bliver ikke nemt at vinde. Det er virkelig vigtigt, at vi er klar, når vi skal møde et hold, der spiller god ishockey, som Herlev gør lige nu, siger Esbjerg Energys cheftræner, Mark Pederson.