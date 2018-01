Esbjerg Energy mangler det sidste

To forrygende scoringer var nok for Aalborg, der på ny sendte Esbjerg Energy ud af top-seks. Vestjydernes formodede stjernespillere producerer ikke det, de skal.

Intet er nemmere efter en helt tæt kamp at læne sig over i vindernes lejr og tilskrive dem den afgørende klasse. Ud fra devisen - resultater kan man ikke diskutere med. Den slags kan ind imellem godt være noget let købt, men lige præcis i dette tilfælde er der altså et eller andet om, at det Aalborg-hold, der tirsdag aften for første gang i sæsonen fik ram på Esbjerg Energy med 2-1 på udebane, lige nu bare er bedre end de forsvarende mestre. Eller i hvert fald dygtigere i de afgørende situationer. Meget fint illustreret ved de to mål, nordjyderne scorede. Efter mindre end et minut var Martin Højbjerg knivskarp, da Esbjerg Energy tilsyneladende lod sig overrumple af et højt pres bag eget mål. En fornem pasning tilbage i banen, og her kom Højbjerg til og huggede pucken op i krydset. Den slags er klasse. Det var det også, da Julian Jakobsen midt i tredje periode afgjorde den ellers ret tætte kamp. Esbjerg Energy havde lige belejret gæsternes mål og blandt andet haft et skud på stolpen, da kontrachancen bød sig. Den udnyttede Aalborg på den mest kliniske facon - med førnævnte Jakobsen som kølig skarpretter. Igen - den slags er ikke tilfældigt - den slags kan kun tilskrives klasse.

Kampen i tal Esbjerg Energy-Aalborg 1-2 (0-1, 1-0, 0-1)0-1 Martin Højbjerg (0.55), 1-1 Felix Scheel ass. Nicholas Crawford (39.47), 1-2 Julian Jakobsen (47.31)



Matchstraf



Esbjerg Energy: Carson McMillan (20.41)



Udvisninger



Esbjerg Energy 1x5, 7x2, Aalborg 5x2



Tilskuere



1417

De fighter for det Og naturligvis den selvtillid, Aalborg spiller med lige nu. Den selvtillid, Esbjerg Energy fighter så forbandet hårdt for at få genvundet. Og lige præcis fighten er der ikke noget som helst at indvende mod. De vil det, disse spillere, de vil det så forbandet meget, og der er ingen som helst tegn på, at nogen sidder og borer hul i båden, mens de andre ror som sindssyge. Her og nu har de bare ikke den medvind, der gør både kollektivet og den enkelte spiller bedre. Det var således ikke så meget klasse eller overblik, der lå bag Esbjerg Energys eneste scoring. Det var bare en hurtig reaktion fra Felix Scheel, da Nicholas Crawfords skud ramte banden og sprang ind foran mål. Den slags scoringer tæller også. Og den slags scoringer kan, hvis der er nok af dem, også være med til at bygge selvtillid og det såkaldte momentum op. Der er bare for langt imellem dem i øjeblikket.