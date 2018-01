Esbjerg Energy måske uden to profiler mod Odense

Det tog lige lidt længere tid end normalt, da Esbjerg Energy-træner Mark Pederson og hans assistent Thor Dresler mandag eftermiddag skulle forberede holdets træning frem mod den vigtige kamp mod Odense tirsdag aften.

Der var nemlig ikke kun én plan på bordet - der var hele tre.

Fordi Pederson og Dresler opererer med to ubekendte i den ligning, der på bundlinjen meget gerne skulle ende med tre point mod Odense.

For det første ligger det endnu ikke fast, om anfører Carson McMillan får karantæne for den matchstraf, han pådrog sig mod Aalborg for næsten en uge siden.

Disciplinærudvalget har endnu ikke officielt taget stilling til sagen, så Esbjerg Energy har kun det at forholde sig til, at en matchstraf som udgangspunkt altid medfører mindst én karantænedag. Ifølge avisens oplysninger er klubbens trumf i det lidt spegede spil, at Lasse Bo Knudsen - Aalborg-spilleren, Carson McMillan tacklede - selv over for flere har afvist, at han blev tacklet i hovedet. Da det var netop det, McMillan fik sin matchstraf for, kan Knudsens udsagn måske tippe sagen til den positive side for Esbjerg Energy.

Men det er endnu uvist.