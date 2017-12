Esbjerg Energy holder snor i Rungsted

SEJR: Rungsted er et af de hold, som Esbjerg Energy helst skal hente, hvis vestjyderne skal gøre sig forhåbninger om at komme direkte i slutspillet som et af de seks bedst placerede hold i isligaen.

Onsdag aften sørgede Esbjerg Energy for at holde snor i nordsjællænderne, da vestjyderne vandt med 2-1 i Bitcoin Arena, som nordsjællændernes bane blev omdøbt til netop på denne spilledag.

Den begivenhed havde trukket 1.152 tilskuere til kampen, men det var kun vinderen af tilskuerpræmien på 0,1 Bitcoin, der havde noget at juble over denne onsdag, for det var altså vestjyderne, der rejste hjem med sejren og de tre point.