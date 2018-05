Esbjerg Energy henter svensk back

Esbjerg Energy får tilført offensive kvaliteter på backpladsen, da der er lavet en aftale med svenske Victor Björkung for den kommende sæson.

Det er en herre, der har vist, at han kan finde vej til målet i isligaen, da han i den forgangne sæson var ligaens mest målfarlige back med 14 scoringer i 44 grundspilskampe for Hvidovre Fighters. Faktisk skal vi hele ni sæsoner tilbage i den bedste danske række for at finde en mere målfarlig back - målt på antal scoringer.

- Der er ingen tvivl om, at mine offensive kvaliteter er min største styrke, jeg skyder, når chancen byder sig, og så elsker jeg at bruge min fart. Mit mål er dog først og fremmest at hjælpe holdet, og det betyder også, at det vigtigste som back er at få ryddet op foran eget mål, siger Victor Björkung i en pressemeddelelse.

- Jeg valgte Esbjerg Energy, fordi jeg godt kan lide måden, der spilles ishockey på her, og det passer til min spillestil, så jeg er meget glad for at få denne chance. Jeg kender den danske liga og har haft nogle rigtig gode snakke med både Mark Pederson og Thor Dresler, og det har kun bekræftet mig i, at Esbjerg er det rette sted for mig, så jeg ser virkelig frem til den nye sæson, siger den 25-årige svensker.