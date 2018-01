Esbjerg Energy fortsat hårdt ramt

Anders Krogsgaard gjorde comeback efter en kort skadespause, da Esbjerg Energy fredag aften hentede tre vigtige point med 4-1-sejren i Hvidovre.

Det var den ene gode nyhed. Ud over sejren altså.

Dårlige nyheder er lidt flere af.

Fem for at være helt præcis.

Okay, helt nyt er det ikke, men det er stadig et faktum, at Esbjerg Energy fortsat må undvære en hel kæde. Ret præcist faktisk. To backer og tre forwards sad ude mod Hvidovre - det samme er tilfældet i søndagens kamp mod Gentofte.

På backsiden er Anders Koch, der faldt uheldigt i kampen mod Herning i tirsdags, og det samme gælder formentlig Taylor Fleming, der fik en puck i hovedet i kampen mod SønderjyskE for en uge siden og fortsat ikke er helt oven på.

I angrebet er U20-VM-heltene Christian Wejse og Andres Grundtvig ikke landet endnu efter turen til Canada, og samtidig er Felix Scheel fortsat skadet. Han havde givetvis meldt sig klar, hvis det gjaldt en DM-finale, men han og trænerne kigger længere end næste kamp.

- Vi spiller rigtig vigtige kampe i øjeblikket, men vi skal også tænke på, at Felix gerne skal være klar resten af sæsonen for os, så vi tager ingen chancer, siger assistenttræner Thor Dresler, der forventer at se Felix Scheel på isen om en uge i Rødovre.

Inden Scheel og resten af truppen kan se frem til en tiltrængt kamppause på en uge, er der lige en kamp i Gentofte. Esbjerg Energy fik et fint afsæt til kampen med 4-1 i Hvidovre - en kamp, mestrene havde fint styr på efter en hurtig føring på 3-0.

- Vi havde vel 10 dårlige minutter i anden periode, men ellers var vi fint i kontrol og tog gode beslutninger. Og så var vi effektive, det har vi savnet, siger Thor Dresler, der håber på lignende takter søndag.

- Gentofte har været lidt hårdt ramt af skader, men de spiller stadig efter samme koncept som i sidste sæson og giver ikke mange chancer væk. Det siger sig selv, at vi skal være effektive, siger Thor Dresler.