Energy skal udvise større disciplin mod SønderjyskE

OPTAKT: Esbjerg Energy skal rejse sig tirsdag aften efter 0-4-nederlaget til SønderjyskE. Formlen er klar: Disciplin.

- Vi skal først og fremmest være mere disciplinerede. Både i forhold til ikke at tage unødvendige udvisninger, og i forhold til hvordan man behandler pucken. Vi skal spille mere sikkert, mere efter risiko. Altså, hvad får man ud af at lave et spil, i forhold til hvad risikoen er for at få en chance imod sig, siger assisterende træner for Esbjerg Energy, Thor Dresler.

Derudover skal spillerne også genstarte hjernen. De skal være videre fra nederlaget og klar til kampen.

- Uanset om man har vundet 7-0 eller tabt i overtid, så gælder det om at komme videre med det samme. Alle kampe i sådan en serie er vigtige, så det gælder om at være omstillingsparat, siger assisterende træner for Esbjerg Energy Thor Dresler.

Derfor er slutspilstiden også en hård tid. Fysisk såvel som mentalt.

- Man skal hele tiden omstille sig. Så det er hårdt fysisk, fordi der bliver spillet mange kampe på kort tid, men også mentalt, fordi man skal omstille sig efter hver kamp, siger han.