Energy-back: Vi skal holde følelserne i skak

Mindre end to døgn er der mellem kampene i semifinaleserien mellem Esbjerg Energy og Aalborg. Derfor er det ifølge Phillip Bruggisser vigtigt at være i balancen og ikke lade følelserne tage over efter en sejr.

- Vi snakker meget om at være i balance. Hvis man vinder, skal det fejres i 20 minutter efter kampen, og så er vi videre til næste kamp. Hvis man taber, så skal vi heller ikke helt ned i kulkælderen. Det handler om at holde følelserne i skak, siger han.

Lavere tempo

At skulle omstille sig så hurtigt efter hver kamp er dog ikke et problem for Energy-holdet. Hele holdet har glædet sig til slutspillet, hvor sæsonen for alvor skal afgøres.

- Det er, det vi venter på hele sæsonen. Det bliver selvfølgelig hårdt i sidste ende, men det er sjovere at spille kampe end at træne. Så alle vil hellere spille kampene end at skulle træne, siger Bruggisser og tilføjer, at truppen efterhånden er blevet rimeligt rutineret i at spille slutspil, så backen forventer, at det kan blive en fordel mod Aalborg.

Der er dog også blevet fokuseret på det taktiske efter fredagens sejr. Selvom det endte med en sejr i overtid er Phillip Bruggisser ikke helt tilfreds. Der blev lavet for mange fejl i kampen, og det gav Aalborg momentum i kampen. Det skal ændres inden søndagens kamp.

- Vi vil ikke spille i deres høje tempo. Vi vil gerne have lov til at styre kampen og prøve at arbejde ud fra en stærk defensiv. Vi skal ikke byde dem de chancer, som vi gav dem hjemme, siger Phillip Bruggisser og tilføjer, at han håber og tror på sejren i Aalborg, hvor han tror, at det afgørende kan blive scoringer i powerplay.