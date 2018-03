Drama: Esbjerg Energy tog første stik

Esbjerg Energy forsømte at lukke kampen, og så gjorde SønderjyskE det uhyggeligt spændende i den første kvartfinale. Der er kun grund til at glæde sig til fortsættelsen.

Så er vi i gang. Med et brag af en kamp. Et drama, der kun kan give smag på mere. Esbjerg Energy tog første stik i kvartfinaleserien mod SønderjyskE, men det var med mindst mulige marginal - 2-1 lød den vestjyske sejr. Det blev fra første periodes start akkurat så tæt, intenst og bøvlet som forventet. Da begge hold inden for det første par minutter havde haft et par pænt store chancer - den største til Esbjerg Energys Niklas Andersen - var det som om, de to hold fandt ind til den taktiske slagplan, der tydeligvis var lagt i respekt for modstanderen. Ingen risici, hellere chippe pucken ud i neutral zone frem for at tage chancer i opspillet. Det gav hockey langs banderne, det gav masser af nærkampe - det gav bare ikke ret mange muligheder foran mål. En enkelt gang var temperamenterne i kog. I overtalsspillet tog SønderjyskEs Derek Damon en helt vanvittig chance ved at tackle hjemmeholdets Sune Hjulmand lidt voldsomt op ad banden - en mere hysterisk hoveddommer havde fået flere end to fingre frem til at taksere den straf. Vi ventede på chancer, vi ventede på mål - og det fik vi. Et klassisk et af slagsen i den type kampe. Hidsigt pres fra Esbjerg Energy, en toptændt Felix Scheel, der var blevet sendt ned i tredjekæden efter Brock Nixons comeback, fik erobret pucken bag mål, lagde den ind foran til Christian Wejse, der lige akkurat havde så meget plads og tid, at han kunne løfte den op i nettaget. Med 63 sekunder tilbage af perioden et forbandet ærgerligt - og vel også unødvendigt - mål for gæsterne, det helt rigtige rygstød til de midterste 20 minutter for værterne.

Kampen i tal Esbjerg Energy-SønderjyskE 2-1 (1-0, 1-0, 0-1)1-0 Christian Wejse ass, Fleix Scheel (18.57), 2-0 Alexis Loiseau ass. Colin Vock (32.41), 2-1 Anders Førster ass. Tyler Fiddler (48.09)



Udvisninger



Esbjerg, SønderjyskE



Tilskuere



3122

Dramatisk scoring Et rygstød, som værterne brugte godt og aggressivt. Godt hjulpet på vej af et par sønderjyske udvisninger blev der nu lagt et tungt, tungt pres på gæsternes mål. Det skal bestemt med, at Derek Damon i starten af perioden misbrugte en mulighed meget lig den, Christian Wejse havde scoret på i første periode, men ellers var det Esbjerg Energy over det hele. Joni Myllykoski måtte flere gange give prøver på sit fine målmandsspil, men den rutinerede finne lod faktisk også flere pucker springe ud foran eget bur, end han ville have brudt sig om. Flere gange med kæmpe chancer til hjemmeholdet til følge. Og Myllykoski skulle også blive involveret, da Esbjerg Energy omsider - helt rimeligt - kom på 2-0. Finnen var i en af sine redningsaktioner skøjtet rigeligt langt ud foran sit mål, det så Alexis Loiseau og udnyttede det ved fra minusgrader at sende pucken ind i ryggen på målmanden og derfra i mål. Bizar scoring, der blev fulgt af hidsige protester fra gæsterne. Daniel Galbraith var i situationen lige inden scoringen blevet ramt i ansigtet af enten pucken og lå blødende på isen, da Loiseau scorede. Men 2-0 stod ved magt. Et lillebitte plus for gæsterne var, at målet - eller vel rettere måden, det blev scoret på - fik gnisten tilbage i holdet. SønderjyskE var en underlig apatisk størrelse i de første 10-12 minutter af anden periode - det ændrede sig efter 2-0. Så var der igen noget af den hidsighed og ærgerrighed, der også skal til for at vinde disse kampe. Og den tidligere Esbjerg-spiller Tyler Fiddler var faktisk tæt på at blæse nyt håb i gæsterne i undertal - Fiddlers hug tog inderstolpen og sprang i spil igen. Måske et forvarsel om, at SønderjyskE altså ikke bare havde tænkt sig at lægge sig ned og spare kræfter til kampen på søndag.