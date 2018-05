Årets spiller tager endnu en sæson

Årets spiller i klubben og også en plads på ligaens All-star hold.

Selvom semifinalen i denne sæson blev endestationen for Energy, har målmand Mathias Seldrup haft en rigtig fin sæson, og den slags bemærkes jo rundt omkring.

Alligevel var Seldrup ikke i tvivl, da Energy tilbød ham en ny kontrakt.

- Esbjerg har hele tiden været min førsteprioritet. Her får jeg den fornødne tillid. Jeg har fået lov til at udvikle mig, og klubben troede på mig og turde satse på mig, da jeg var en mere ukendt målmand, så derfor er det dét helt rigtige valg for mig at fortsætte i Esbjerg Energy.

I denne sæson er det blevet til meget istid i målet med 32 kampe i grundspillet, 13 kampe i slutspillet samt to optrædener i Champions Hockey League - og tallene viser samtidig, at Sel­drup har været en solid sidste skanse, der har præstereret blandt ligaens allerbedste med en redningsprocent på 92.

Esbjerg Energy har dermed målmands-duoen på plads, da Nicolaj Henriksen også er på kon­trakt for sæsonen 2018/19.

-Nicolaj og jeg har et fantastisk samarbejde. Vi støtter hinanden maksimalt, så jeg vil påstå, at vi kun gør hinanden bedre.

Og i næste sæson skal Energy igen stå i en DM-finale, hvis det står til Seldrup.

- Jeg kan love, at vi alle vil arbejde stenhårdt for det. Det er nedtur at ryge ud i en tæt semifinaleserie.