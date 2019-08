Yoga fyldte kirken til bristepunktet

Line Søgaard Christensen er ungdomspræst i Esbjerg og arbejder desuden som yogainstruktør i fitnesscentret SATS i Esbjerg.Hun har taget den internationale uddannelse som yogalærer med 200 timer i Costa Rica og en efteruddannelse på 50 timer på Bali. På Bali mødte hun en hollandsk pige, Evelyn, som søndag var til stede i Vor Frelsers Kirke for at assistere under yogatimen. Hun var kommet til Danmark med sine forældre for at deltage i arrangementet.

Kirkerummet er nærmest forkyndende i sig selv, og det er et rigtig godt sted at finde ro og fordybelse, som er så vigtigt i yoga, sagde ungdomspræsten.

Arrangementet havde ikke nogen religiøs karakter, men Line Søgaard Christensen gav alligevel deltagerne et bibelvers med på vejen til at tænke over under yogatimen.

Første øvelse var den såkaldte Child's Pose, hvor deltagerne skulle have både, tæer, knæ og pande i måtten og armene strakt frem foran sig. Deltageren skulle holde positionen i omkring fem minutter, mens Line Søgaard Christensen snoede sig rundt mellem måtterne og med en dæmpet og rolig stemme blandt andet opfordrede deltagere til at fokusere på åndedrættet.

Speciel akustik

En af de mange deltagere var Gitte Benjaminsen på 51 år.

- Jeg kender Line fra SATS, hvor hun er yogainstruktør, og hvor jeg går på hendes hold. Hun er knalddygtig og har en fantastisk personlighed og ro. Da jeg hørte om det her arrangement, så tænkte jeg, at det skulle jeg da bare prøve. Jeg glæder mig til at lave yoga i kirken, akustikken er helt speciel, og jeg tror, at det giver det hele en ekstra dimension. Og så er det jo en alternativ måde at fylde kirken op på, det synes jeg, er helt fint, sagde Gitte Benjaminsen, inden yogatimen skulle begynde.

Torben Møller, der er formand for menighedsrådet ved Vor Frelsers Kirke, bød også velkommen til deltagerne, inden Line Søgaard Christensen fik mikrofonen.

- Det er overvældende med så mange deltagere, og vi syntes, det lød som et spændende arrangement, da Line præsenterede os for idéen. Jeg vil dog også lige huske at påpege, at vi faktisk har åbent her i kirken hver søndag og ikke kun i dag, sagde Torben Mørup.