X-House i nye rammer giver nye muligheder

Værestedet for tidligere misbrugere X-House skal have en tiltrængt renovering. Det betyder lukning i en periode, men bagefter vil brugerne stå med et værested med helt nye muligheder.

- Vi har hidtil kun haft et tekøkken, og vi har længe haft et ønske om at få et rigtigt køkken på stedet, så vi selv kan lave mad og dermed kan afvikle arrangementer og fester uden at skulle bruge penge på at købe mad udefra. Det ønske gik vi til kommunen med. Der blev i første omgang ledt efter andre lokaler til os, men det kunne ikke lade sig gøre. Vi fik så at vide, at der kunne findes mellem 30.000 og 50.000 kroner til etablering af et køkken på stedet. Der kom en fra Ejendomme i Esbjerg Kommune og kiggede på lokalerne, og vi i bestyrelsen bad om at få et overslag over, hvad en større renovering kunne koste. Overslaget lød på de 350.000 kroner, og en måneds tid efter godkendte politikerne i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget den store renovering, fortæller en glad formand for X-House, Cliff Hulsten.

X-House er et værested for tidligere misbrugere.Foreningen har hjemme i Willemoesgade 65. X-House har ifølge formand Cliff Hulsten omkring 25 forskellige brugere, og på en uge er der omkring 50 personer indenfor i lokalerne. Der arrangeres fællesspisninger, filmaftener og andre aktiviteter for brugerne.

Store forventninger

Den store renovering af X-House omfatter blandt andet nye lofter, udsugning i rygerummet, nyt køkken og maling af alle rum.

- Det trænger virkeligt til en kærlig hånd. Vurderingen var, at der ikke var blevet foretaget nogen som helst form for vedligehold i omkring ti år. Jeg er selv uddannet kok og har gerne villet lave madkurser for brugerne, og det får vi nu mulighed for, så det er jeg meget glad for. Målet er, at vi skal lave mad sammen mindst en gang om ugen og til større arrangementer. Vi vil gerne være et fristed, hvor man føler sig godt tilpas, og der spiller det at lave mad sammen og spise sammen en stor rolle, mener formanden.

Han kunne også sagtens forestille sig, at det kunne resultere i, at nogle af brugerne kunne blive inspireret til at lave deres egne små madklubber sammen privat, så han har ganske store forventninger til det nye X-House, når renoveringen er overstået, siger Cliff Hulsten.