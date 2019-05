Workshop afholdt om Mandøs nye stjerneprojekt

- Vi er glade for, at mange af de interessenter, vi havde forestillet os skulle være en del af projektet, mødte op på Vadehavscentret, og jo længere vi kommer i projektet, jo flere folk kommer med ind over. Det er vigtigt, at vi får skabt et ejerskab, så det ikke kun er kommunens projekt, siger miljøchef hos Esbjerg Kommune, Christina Føns.

Dark-Sky Association (IDA) er en international organisation, som certificerer naturområder med minimal lysforurening, og netop dette ønsker man at lave i den sydlige ende af Mandø til gavn for astronomer, stjernekiggere, borgere og turister, der nyder en klar nattehimmel.

Vester Vedsted: Hos Esbjerg Kommune arbejdes der effektivt bag kulisserne i bestræbelserne på at sikre et Dark Sky-certifikat til Mandø.

Kæmpeinteresse

Hun var selv på Mandø og foretage de første lysmålinger, og hun forklarer, at der er er lang vej endnu. Dark Sky Møn var omkring tre år om at opnå certificeringen, og på Mandø skal der blandt andet laves flere målinger og tages billeder af stjernehimlen i forhold til, hvordan Mælkevejen ser ud fra Mandø.

- Vi har taget kontakt til Morten Høyrup fra Ribe Katedralskole. Han underviser i astronomi, og ud over, at han er den med den største, faglige ekspertise i lokalområdet, kan han også skabe en kobling mellem Dark Sky og uddannelsesområdet i kommunen, og ham må vi gerne trække på, siger Christina Føns, mens der også politisk er opbakning til Mandøs stjerneprojekt.

- Vi er begejstret for den store tilslutning, der har været indtil videre. Folk er meget optimistiske i forhold til at få projektet sat i gang, og alle synes det er et godt formål at skabe fokus på lysforurening og det, at vi mister så meget mørke. Vi mærker en kæmpeinteresse fra både lokale og de mange andre folk, der allerede nu er med i processen, siger udvalgsformand Karen Sandrini fra Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, der sammen med Christina Føns er en af centrale personer i forhold til at få Dark Sky-projektet skubbet i gang i Esbjerg Kommune.