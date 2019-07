- Vi kigger hele tiden på, hvordan vi kan optimere samspillet på tværs af landegrænser, og for os er det en optimal løsning at udvide samarbejdet med NorSea i Esbjerg. Vi er meget trygge ved at have en partner, der har et indgående kendskab til det danske marked, og som er vant til at håndtere en bred palet af fartøjer. Produktporteføljerne hos Wilhelmsen Ships Service og NorSea komplimenterer hinanden glimrende, og vi ser det som en styrkelse af vores i forvejen markante netværk, siger Raimond Visser, Area Operations Director Northern Europe, Wilhelmsen Ships Service i en pressemeddelelse.

Stort netværk

Hos NorSea er glæden ligeså stor over den nye aftale:

- Vi er en logistisk one-stop-shop, og vi ser store fordele ved, at vi kan benytte NorSea's kompetencer på tværs af hele koncernen. Med samarbejdet med Wilhelmsen Ships Service overtager vi dygtige og erfarne medarbejdere, og vi kommer til at dække endnu et forretningssegment. Det styrker vores kompetencer inden for lager-management og distribution. Samtidig bliver vi tættere integreret i et imponerende globalt netværk, hvilket åbner store muligheder for både NorSea og vores kunder generelt. Vi kommer til at integrere vores services på vegne af Wilhelmsen Ships Service, og det forventer vi os meget af, konstaterer Peter Skovvang Jørgensen, der som Head of Base Operations får ansvaret for det nye samarbejde i Esbjerg.