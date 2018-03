Vrede beboere vil klage over vaskehal i Gjesing

Kernen i sagen er som antydet den specifikke placering af vaskehallen, og både René Thorsen og andre beboere på Bævervej har foreslået, at vaskehallen i stedet placeres langs Gl. Vardevej over for det gamle BabySam, idet de frygter øget trafik og larm og lys fra vaskehallen og dens opmarchbås. Ud mod Gl. Vardevej står der i dag to tøjcontainere og et skur til indkøbsvogne, og de mener derfor, at deres forslag til en placering lige der er ganske oplagt. Især set i lyset af, at Plan & Miljøudvalgets formand, Karen Sandrini (S), begrundede udvalgets beslutning om at fastholde OK Benzins ønskede placering af vaskehallen ud mod Bævervej med, at "den placeres lige der, hvor parkeringspladserne ofte ikke benyttes alligevel, og derfor har vi godkendt ansøgningen, som den ligger."

For nu har en af borgerne, René Thorsen på Bævervej 10, billedligt talt sat pen til papir og formuleret en lang kritik af politikernes beslutning og meddelt, at han og andre beboere vil gøre alt for at få afgørelsen omstødt. Først og fremmest gennem dialog med udvalget, men hvis det ikke virker, så gennem yderligere klager.

Esbjerg: Hvis politikerne i Plan & Miljøudvalget troede, at beslutningen om at lade OK Benzin placere en vaskehal på den del af Esbjerg Storcenters parkeringsplads, der ligger ud mod Bævervej, har lukket munden på de protesterende borgere, bliver de slemt skuffede.

Rystende argumentation

- Vi er mildest talt rystede over argumentationen for beslutningen. Udvalget har valgt kun at lytte til ansøger og vurderet, at genen ved at skulle gå maksimalt 20 meter længere for Storcentrets kunder, som måske er i centret én til to gange om ugen, vejer tungere end den gene, der daglig og kontinuerligt vil blive påført os, siger René Thorsen og tilføjer, at beboerne har en anden opfattelse af, hvor meget de omtalte p-pladser ved Bævervej, som vaskehallen skal placeres på, egentlig bliver anvendt.

- Vi er overbeviste om, at den eneste grund til, at ansøger ikke ønsker vaskehallen placeres ud mod Gl. Vardevej, er, at den så vil komme til at spærre for udsynet til storcenteret, når man kommer kørende ad Gl. Vardevej, siger René Thorsen og fortsætter:

- Faktum er, at de fleste mennesker vil vælge enten at parkere så tæt som muligt på Storcenterets indgang, mens andre vælger at parkere længst muligt væk for at undgå "Bilka-buler". Vi har taget fotos over to travle dage i Esbjerg Storcenter, og heraf kan man se, at folk sågar parkerer langs Bævervej, hvis parkeringspladsen er fyldt. Vi appellerer til, at den uigennemtænkte beslutning genovervejes. Vi vil også gerne have en dialog med udvalget og invitere alle medlemmer på besigtigelse herude, siger René Thorsen.