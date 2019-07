EPILOG. I weekenden samlede flere tusind mennesker sig om Fanø Sommercup. Begivenheden har altid været et samlingspunkt for festglade og fodboldgale mennesker, men i år mener flere, at det gik for vidt. En 14-årig pige er meldt voldtaget, mens rygter om vilde slagsmål og fordrukne børn tegner et dystert billede af årets arrangement. Mens tømmermændene stadig er ved at lægge sig, stiller JydskeVestkysten spørgsmålet: Er Fanø Sommercup gået for vidt, eller er det bare onde rygter?