Voldsmand snittede dørmand i ansigtet med glas

Det kom til at koste en mand fem måneders ubetinget fængsel, at han i december sidste år på Underground i Esbjerg begik vold mod en anden gæst og snittede en dørmand i kinden med et glas.

Manden, der var blevet udsat for vold, havde drukket tæt i over 12 timer og kunne ikke huske ret meget om episoden, kun at han havde fået et blåt øje.

Videoovervågningen fra baren viste, at den 42-årige nikkede den anden mand to skaller og kort efter tildelte ham to-tre slag med knyttet næve, selv om han selv nægtede og forklarede, at slagene blot havde været markeringer, og at hans fod var gledet på en stang, så hans hoved vart røget frem mod manden.

- Han syntes ikke om min turkisblå T-shirt og mente, at jeg var en bøssekarl, fordi jeg bestilte en drink i stedet for en øl, forklarede den 42-årige i retten.

Den 42-årige mand blev dømt for overtrædelse af straffelovens paragraf 244 - vold, og straffelovens paragraf 245 - vold af særlig grov, brutal og farlig karakter.Han er desuden dømt efter straffelovens paragraf 247, der forhøjer straffen, hvis en person begår vold i gengtagelsestilfælde, og hvis volden er begået mod en person, der på grund af sit arbejde er særlig udsat for vold. Den 42-årige mand er tidligere dømt for et tilfælde af vold og et tilfælde af trusler. Manden udbad sig betænkningstid med hensyn til en eventuel anke af dommen.

Snittet i kinden

En bartender fik alarmeret en dørmand, der ville eskortere den 42-årige mand ud fra stedet.

- Han er grov overfor mig, og allerede på vej ud af døren er der tumult. På trappen på vej op vender han sig pludselig og knuser et glas i ansigtet på mig, og med resterne af glasset snitter han mig i højre kind. Jeg får mig lagt ovenpå ham for at pacificere ham, og han slår mig adskillige gange i siden og et par gange i hovedet, forklarede dørmanden i retten.

Den 42-årige forklarede, at der ikke havde været tumult, og at han var snublet på vej op ad trappen, og at han derved havde knust glasset i sin egen hånd. Da udsmideren lagde sig på ham, havde han basket med armene for at komme fri. Han kunne ikke afvise, at han på den måde uforvarende kunne være kommet til at snitte dørmanden i ansigtet. Det næste, han huskede var, at han lå på asfalten iført håndjern.

Dommer Christian Notlevsen og de to domsmænd fandt mandens egen forklaring utroværdig og lagde dørmandens udlægning af forløbet til grund. De fandt volden begået inde på værtshuset bevist på videobillederne, og den samlede dom lød på fem måneders ubetinget fængsel.