Voldsmand fra Skolegade stilles for retten søndag

Esbjerg: Natten mellem lørdag og søndag begik en 30-årig mand overfald på toilettet på Skræddergården i Skolegade. Manden tildelte en anden gæst ti knytnæveslag i ansigtet og trampede desuden på offeret, da det lå ned.

Syd- og Sønderjyllands Politi har haft mulighed for at se hændelsen via videoovervågningen på stedet. Efterfølgende tildelte han tilmed dørmanden slag. Den 30-årige mand er nu sigtet for grov voldfremstilles søndag for retten sigtet for grov vold.