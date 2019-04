Esbjerg: En 45-årig mand blev fredag aften slået i ansigtet af en 70-årig mand på en campingplads på Gudenåvej i Esbjerg. De to mænd var kommet op at skændes, og det resulterede i et slag med flad hånd i ansigtet på den 45-årige.

Den 70-årige er blevet sigtet for slaget.