Vold og trusler med kniv i Esbjerg: Genkender du disse seks personer?

Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi udsendte tirsdag en pressemeddelelse, hvor de beder borgerne om hjælp til at få identificeret seks personer, der er blevet fanget på overvågningsbilleder.

Årsagen er, at der den 9. august mellem klokken 5.35 og 5.44 fandt et overfald sted i området omkring krydset Skolegade/Englandsgade i Esbjerg. Her blev en 22-årig mand udsat for vold og trusler med kniv.

De seks personer, som politiet gerne vil have identificeret, beskrives som:

A: Mand Dansk Ca. 18 - 22 år 175 - 180 cm høj Almindelig af bygning Iført sort cap, mørk jakke, lyse cowboybukser, hvid t-shirt og sorte sko B: Mand Dansk 20 - 25 år 175 - 180 cm høj Spinkel af bygning Kronraget i siden og meget kort hår på toppen Iført mørk t-shirt og kakibukser Truede med en springkniv C: Mand Dansk 20 - 25 år 180 - 185 cm høj Almindelig af bygning Kort, brunt hår Iført mørk jakke med lynlås og et 3-tal på højre arm, sorte bukser og sorte sko D: Mand Dansk Ca. 20 - 25 år 185 - 190 cm høj Almindelig af bygning Mørkt hår Iført sort læderjakke, hvid t-sthirt, sorte jeans og sorte sko E: Kvinde Dansk Ca. 18 - 25 år 170 - 175 cm høj Almindelig af bygning Langt, sort hår Iført sort kjole og sorte sandaler F: Kvinde Dansk Ca. 18 - 25 år 170 - 175 cm høj Almindelig af bygning Langt, lyst år Iført hvid langærmet trøje, sorte bukser, hvide sko og en skuldertaske

Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.