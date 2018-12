- For hvor mon tætnings-materialet forsvinder hen sammen med vandet? Vi har udviklet på nogle muligheder, der allerede i dag bruges i andre lande, og det arbejder vi på at få ind på det danske marked. Eksempelvis er vi i stand til at bygge en plastiktank inde i en eksisterende betonbeholder, der let kan rengøres, ligesom vi sætter en lille sladrehank ind mellem plastmaterialet og betonen, der giver signal, hvis der strømmer vand ind eller ud. Det er en 100 procent sikker løsning, så man ikke risikerer, at drikkevandet blandes med andet vand, eksempelvis grundvand, forklarer direktøren.

De fleste af landets tusindvis af vandtanke er støbt i beton under jorden, og når de har ligget der i nogle år, bliver de som regel utætte. En løsning, der bruges i dag, er at give dem en omgang forsegling, men den metode rummer ifølge Klaus Westergaard Sørensen nogle bekymringer.

Firmaet, der har vokset sig stærkt fra en spæd begyndelse med et lille værksted på 100 kvadratmeter i 2013 under finanskrisen til en velvoksen virksomhed med i dag knap 20 medarbejdere og planlagt nybyggeri i form af flere produktionshaller undervejs, vil gerne have foden inden for i vandbranchen med en ny løsning til vandværkerne, der håndterer vores allesammens drikkevand.

Esbjerg: Firmaet Dansk Plast i Vester Nebel med stifter og direktør Klaus Westergaard Sørensen i spidsen har kursen sat mod et veritabelt vækst-eventyr inden for vandbranchen.

Ikke udbredt

Dansk Plast har de seneste to år - efter at have hentet erfaringer fra Tyskland og Schweiz, hvor metoden er blevet brugt gennem mange år - udviklet på metoden og optrådt på flere vandværks-messer, hvor der ifølge direktøren er stor interesse for nyheden.

- Ud over at opbygge tingene i eksisterende tanke, er vi også i stand til at prefabrikere helt nye vandtanke i plastmaterialet både over og under jorden, firkantede eller runde. Vi har renoveret fire styk 500 kubikmeter tanke på Thule-basen, hvor man havde drikkevand i ståltanke, der var malet indvendig, og det er ikke rart at tænke på. De plader, vi bruger, er certificeret til drikkevand og følger den højeste standard - ligesom materialet til de vandrør, der transporterer vandet til forbrugerne - men løsningen er ikke udbredt herhjemme. Jeg har ikke hørt om andre herhjemme, der kan det samme i det materiale, vi arbejder med, konstaterer direktøren. Han understreger, at plastpladerne til tankene ikke limes, men smeltes sammen, så der ikke er uhensigtsmæssigt materiale, der kommer i berøring med drikkevandet.

- Danmark har verdens bedste drikkevand, men vi har simpelthen ikke verdens bedste måde at håndtere det på. Imidlertid er det noget af en opgave at få udbredt kendskabet til det danske marked og vandværkerne, for vandbranchen er lidt konservativ, smiler Klaus Westergaard Sørensen, hvis firma og plastløsning lige nu er det eneste danske firma tilbage i et stort udbud på plasttanke til vandværk i Nordjylland, så vandværkerne er ved at omstille sig til langtidsholdbare tanke