Vølund indgår vigtig aftale på asiatiske marked

B&W Vølund på Falkevej har døjet med milliardunderskud og fyringer, men nu har virksomheden indgået en licensaftale, så den tyske industrigigant Thyssenkrupp får mulighed for at anvende Esbjerg-virksomhedens gitterteknologi til biomassekedler på markedet i Asien.

Esbjerg: Hårdtprøvede Babcock & Wilcox Vølund A/S har indgået en vigtig aftale med store perspektiver på det folkerige og gigantiske asiatiske marked.

Esbjergbaserede Vølund har nemlig underskrevet en licensaftale om levering dens vandkølede, vibrerende gitterteknologi i biomassekedler til Thyssenkrupp Industries India Pvt. Limited til projekter i Indien, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar og Bhutan.

Det oplyser Vølunds amerikanske ejer, Babcock & Wilcox Enterprises, Inc, i en meddelelse til børsen i New York.

- Denne aftale med Thyssenkrupp Industries India er et vigtigt skridt for B&W Vølund for at få adgang til det voksende vedvarende energimarked i Indien, oplyser Koen W. Bogers, administrerende direktør, B&W Vølund, i meddelelsen, hvor han fortsætter:

- Vores gennemprøvede biomasseforbrændingsteknologi vil hjælpe industri- og energiforbrugere med at producere ren, vedvarende energi, samtidig med at de reducerer miljøbelastningen fra forbrændingen af risstrå og andre affaldsstoffer.