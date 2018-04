Vitaskolen invaderer Odense til historisk fodboldfinale

Alle elever får fri, når Vitaskolen sender 20-25 busser med flere end 1.000 børn og voksne til Odense for at støtte skolens hold i historisk finale. Også borgmesteren skal til Odense.

- Det bliver simpelthen en once in af lifetime-oplevelse, som kommet til at give os alle sammen en særlig fællesskabsfølelse, siger afdelingslederen.

Vitaskolen har nemlig på grund af begivenhedens historiske karakter fået skolechef Bo Meldgaards velsignelse til at løfte låget til rådhusets pengekasse, hvilket direkte oversat betyder, at kommunen betaler for bustransport til samtlige cirka 1.100 elever samt personale fra Vitaskolen. Dermed forventer afdelingsleder Martin Karkov at kunne sende 20-25 busser til Odense.

Det er anden gang i historien, at en Esbjergskole er i finalen i skoleturneringen, som har været afviklet siden 1961, og borgmesteren kommer med sikkerhed ikke til at mangle lokalt selskab på Odense Stadion.

Bramming har været der

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der selv tager bilen til Odense, var ikke tvivl om, at finalen - trods en travl kalender - var et must for ham, da han erfarede om Vitaskolens finaleplads.

- Jeg er da utrolig stolt over, at én af vores skoler er nået så langt i så stor en turnering. Det vil jeg selvfølgelig gerne bakke op om, og derfor tog jeg straks kontakt til direktør Jørn Henriksen (direktør Børn & Kultur, Esbjerg Kommune, red.) og meddelte, at jeg gerne ville overvære finalen, siger Jesper Frost Rasmussen.

Som foreningsmand og fodboldinteresseret husker han, at sidste gang en skole her fra område var i finalen, var der tale om Bakkenvejenskole i Bramming, som anført af den forhenværende Superligaspiller, Chris Hermansen, tog pokalen i den gamle Idrætsparken i København i 1990. Samme Bramming-skole har også haft et pigehold i finalen i skoleturneringen.

Men helt tilbage i 1963, dengang avisen BT var sponsor for skoleturneringen, var faktisk også den hedegangne Esbjergskole, Gammelby Skole, i finalen og vandt.

Vitaskolens hold har været fuldstændig suveræne i turneringen. I semifinalen vandet holdet 6-0, og de kommer til finalen med en samlet målscorer på 75-3. Stort set samtlige af holdet spillere er elever på Vitaskolens eliteidrætslinje og spiller i EfB. Og som borgmesteren ikke undlader at bemærke med et smil på læben, så kommer en af holdets profiler, Mads Zaar, fra hans egen hjemby, Vester Nebel.