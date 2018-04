Vitaskolen blev de suveræne mestre i skolefodbold

Kampstart var klokken 14.45, og før spændingen kunne udløses, var der lige en pigefinale, som også skulle afvikles. Her vandt Brandkjærskolen fra Kolding suverænt med 7-1, og Vitaskolens elever kunne således glæde sig over, at der allerede havde været sydjysk succes.

Esbjerg: Klokken 10 torsdag formiddag kørte 20-25 busser afsted fra Vitaskolen. Ombord var intet mindre end 1100 ansatte og elever fra skolen, som havde fået fri fra den almindelige undervisning for at kunne tage til Odense, hvor skolens fodboldhold havde kvalificeret sig til finalen i Ekstra Bladets skolefodboldturnering.

God opbakning fra tilskuerne

Som kampstart nærmede sig, kunne den første sejr over dagens modstander allerede konstateres. Vitaskolen var vel omtrent dobbelt så mange som de fremmødte fra Hedegårdsskolen fra Ballerup.

- Vitaskolen! Vitaskolen, gjaldede det ned fra tilskuerrækkerne, da de to hold gik på banen.

Allerede efter otte minutter fik de noget at juble over. Mads Zaar scorede til 1-0, og han skulle 12 minutter senere også gøre det til 2-0. Der var to gode hold på banen i første halvleg, men Vitaskolen havde de skarpeste angribere, og derfor gik de til pause med en 2-0-føring.

- Kom så, Vita! Kom så, Vita, hjalp tilskuerne holdet på vej efter pausen.

Alligevel fik Vitaskolen i 2. halvleg ikke scoret på deres chancer, mens Hedegårdsskolen var nødt til at satse mere og mere. Til sidst knækkede filmen for dagens modstander fra Ballerup, som måtte indkassere tre mål i de sidste ti minutter. Dermed endte kampen med de suveræne cifre 5-0 til Vitaskolen, og spillerne kunne lade Faxe Kondi-propperne flyve til himmels til stor jubel for tilskuerne og en våd fornøjelse for træner Morten Guldberg Jensen, som nok kommer til at lugte af Faxe Kondi de næste mange dage.

- Som en god, gammel, slidt folkeskolelærer kan der ikke være noget større end at se sine drenge gå hen og vinde sådan en kamp, sagde Morten Guldberg Jensen efter kampen.