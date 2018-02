VisitRibe udvider med kinesisk hjemmeside

Sammensætningen af gæsternes nationaliteter i Ribe medfører, at VisitRibe nu udvider sprogversionerne af hjemmesiden visitribe.dk til også at omfatte kinesisk, spansk og italiensk. Det glæder både kommunens turistchef og formanden for Sydvestjyske Museer, der har udarbejdet rapporter omkring kinesiske og italienske turister.

- Undersøgelsen omkring de kinesiske turister viser også, at sprogversionen på kinesisk er afgørende for, om de ønsker at besøge byen, og vi har fået henvendelser fra kinesiske turoperatører, som viser interesse for området, siger hun.

- Sammensætningen af gæster i Ribe er anderledes end andre steder på vestkysten. Vi har mange forskellige nationaliteter og ikke primært tyskere, som resten af området har. Sydvestjyske Museer har lavet undersøgelser omkring italienske og kinesiske turister, der viser, at eksempelvis de italienske turister gerne vil besøge Ribe, men ikke ved, hvad de kan lave her, da de kan have problemer med sproget, siger Jane Madvig Søndergaard og forklarer, hvordan byens gæster typisk gerne vil vide mere om byens historie.

Ribe: Som følge af et øget fokus på blandt andet kinesiske turister, har VisitRibe valgt at udvide deres sprogversioner af organisations hjemmeside, så turister nu også kan læse om Ribe på kinesisk, italiensk og spansk på Visitribe.dk.

Mandarin

Museumsdirektør hos Sydvestjyske Museer, Flemming Just, er glad for, at VisitRibe har reageret hurtigt på konklusionerne fra de to rapporter.

- Vi tror, at de fleste udenlandske turister ubesværet kan forstå engelsk. Det er langt fra tilfældet, så jeg er sikker på, at de mange italienere, som vi især ser i august, vil føle sig endnu mere velkomne. I forhold til de kinesiske turister er der et stort potentiale. En hjemmeside på mandarin (det officielle sprog i Kina, red.) er første skridt, men her handler det også om en større strategisk satsning som for eksempel at komme ud på de kinesiske, sociale medier og få fat på turoperatørerne, siger Flemming Just, mens Jane Madvig Søndergaard mener, det er vigtigt at skelne mellem de mange forskellige nationaliteter, der besøger Ribe.

- Der er et potentiale i de kinesiske turister, men de store nærmarkeder såsom Tyskland og Holland, som står for langt størstedelen af turismeomsætningen, har en højere prioritet. VisitRibe har en løbende dialog og holder øje med mulighederne for at nå ud til nye markeder, såsom Kina. Vi håber, at vores nye tiltag med flere sprogversioner på hjemmesiden vil være med til at åbne nye døre, siger Jane Madvig Søndergaard.