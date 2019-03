Virksomhederne skriger efter elinstallatører: Nu kan unge elektrikere læsere videre på deltid

Esbjerg: De gode job i byggeriet og offshore trækker mange unge håndværkere. Elinstallatører er en mangelvare på Nordsøen og på mange byggepladser i Vestjylland. Og lønnen er god for de autoriserede installatører.

Men det er langt fra alle elektrikere, der har lyst til at trække stikket til arbejdsmarkedet og vinke farvel til lønnen i to år for at videreuddanne sig til elinstallatør. To år på skolebænken og på SU kan være svære at overskue, ikke mindst økonomisk.

Nu er der hjælp på vej til både firmaer og til de elektrikere, der gerne vil efteruddanne sig. En ny uddannelse på deltid gør det muligt for de studerende at beholde jobbet - og lønnen - mens de læser til elinstallatør over tre år i stedet for de gængse to års fuldtidsstudium.

De første fem studerende har netop bestået autorisationsprøven på Erhvervsakademi SydVests installatøruddannelse på deltid. Og muligheden for at passe både arbejde og studier vil give flere mod på at efteruddanne sig, mener Erhvervsakademi SydVest (EASV).