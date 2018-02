Virksomheder i Esbjerg skal tænke grønt og tjene penge

Esbjerg Erhvervsudvikling og organisationen Clean vil have plast- og biotekvirksomhederne i Esbjerg Kommune til at tænke cirkulær økonomi ind i produktionen.

- Det handler om at vise virksomhederne hvordan en bæredygtig tilgang kan være en god forretning. Formår vi at skabe nytænkning i vores forbrug og måden, hvorpå vi bruger ressourcerne, er der et potentiale for vækst hos de virksomheder, som går forrest, siger formand for Plan & Miljøudvalget Karen Sandrini via en pressemeddelelse.

Afdækker interessen

Det er cirkulær økonomi, der er udgangspunktet for projektet. Det går grundlæggende ud på at tænke forlængelse af produkters levetid, fokusere på at undgå affald og bevare ressourcer i længere tid. Som eksempel på det peges der i pressemeddelelsen på, når lokale fødevareproducenter leverer overskudssalt fra produktionen til Esbjerg Kommune, og saltet bruges til at salte glatte veje. Virksomheden skal ikke betale for bortskaffelsen af salten, og Esbjerg Kommune reducerer udgifterne til at købe vejsalt.

Esbjerg Erhvervsudvikling begynder så småt at tage kontakt til relevante virksomheder. I første omgang for at blive klogere på, hvor stor interessen for projektet i det hele taget er fra erhvervslivet.

- Vores gode dialog med virksomhederne udbygges, og vi ser frem til at hjælpe virksomhederne i gang med denne proces, som kan få stor betydning for det lokale erhvervsliv. Initiativet er tænkt som en vækstfremmer, der samtidig er en miljømæssig gevinst, siger direktør for Esbjerg Erhvervsudvikling Tom Nielsen i pressemeddelelsen. /exp