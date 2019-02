Vinmand importerer selv: Vil konkurrere med grænsehandelen

Livet er for kort til billig vin mener nogle. Her ses direktøren for Vinhuset Top Wine, Jan Jensen, med en magnum Amarone til godt 2200 kroner. Når Top Wine åbner på fredag i Strandbygade, vil han dog tage konkurrencen om med grænsehandelen med billig vin. Foto: Lars Stokbro

Vinhuset Top Wine satser på at holde esbjergenserne væk fra grænsehandlen med vinbutik, som kan høste fordele af egen import til den store lagerbutik i Sædding.

Esbjerg: På fredag kan der igen købes vin og spiritus Strandbygade. Hvor Aakjærs lukkede kort før jul, åbner Vinhuset Top Wine i Esbjerg fredag. Top Wine har butik og hovedkvarter på Malervej 8 i Sædding. Sammen med den nye specialbutik i Strandbygade 46 satser firmaet nu også på salg på internettet med egen hjemmeside. - Vores koncept bygger på, at vi importerer al vinen direkte fra udlandet og undgår fordyrende mellemled, siger Jan Jensen, indehaver af Vinhuset Top Wine sammen med partneren Mikael Rod. Vinhuset har skabt en solid kundekreds blandt virksomheder, restauranter, cafeer og private gennem ti år i Sædding, hvor man har haft lagersalg af vin på fire skiftende adresser. Som 60-årig er Jan Jensen klar til at udvide endnu engang med specialbutikken i centrum af Esbjerg.

Vinlageret i Sædding omfatter 30-40.000 flasker vin til en samlet værdi af et par millioner kroner.



Dyreste vin er en italiensk Amerone til 800 kroner. (Der findes dog en magnumflaske til godt 2200 kroner i butikken i Strandbygade)



Billigste vin er en Chardonney fra Australien til 30 kroner.



Forretningen har for nylig åbnet vinsalg på nettet vinhuset-topwine.dk

Foto: Foto: Lars Stokbro Jan Jensen i godt selskab med et par flasker god vin, som der stadig vil blive solgt fra butikken Strandbygade 46, der har huset både en velsmagende Kina-grill og en velrenommeret vinhandel, Aakjærs. Foto: Lars Stokbro

Konkurrerer med grænsehandelen - Bo Aakjær har kørt en fin specialforretning i mange år, og det er trist, at den måtte lukke. Det er ikke godt for butikshandelen, når der lukker butikker, mener Jan Jensen. Han købte butikken af konkursboet med alt moderne specialinventar og et mindre lager af vin og spiritus, som ikke var solgt ved butiksophøret. - Vi vil have folk til at handle her i stedet for at køre ned til Fleggaard syd for grænsen. Vi kan godt konkurrere, fordi vi selv importerer. Forretningen har vi overtaget i pæn stand. Der skulle bare gøres rent og males lidt, siger Jan Jensen og kaster en tom papkasse oven i stakken af de andre vinkasser og emballagen fra en familiepizza fra arbejdet med at gøre butikken klar til åbningen på fredag.

Foto: Foto: Lars Stokbro Parnerskabet fungerer godt mellem direktør Jan Jensen og investor Mikael Rod, der til daglig arbejder inden for kopimaskine-branchen. Foto: Lars Stokbro

Synd med tomme butikker - Esbjergenserne kan godt lide at få noget for pengene, fortsætter han, der oprindelig er uddannet isenkræmmer i Strandbygade hos Axel E. Andersen. Han håber, at nogle af Aakjærs kunder vil fortsætte med at handle i den nye butik, ligesom Vinhuset Top Wines kunder i Esbjergs centrum formentlig vil vælge at handle i butikken i Strandbygade i stedet for at køre til Sædding. - Strandbygade er meget død i det i dag. Der er så mange tomme facader, og det, synes jeg, er synd, for der er jo masser af trafik i området. Så nu åbner vi butik her, så det hele ikke rykker op til Broen og gågaden. Vinhuset Top Wine har ti kørende vinkonsulenter ansat over hele landet. En stor kundegruppe er skabt ved vinsmagninger hos firmaer.

Foto: Foto: Lars Stokbro Slagtilbud og masser af vin er linet op til åbningen af Vinhuset Top Wine på fredag. Foto: Lars Stokbro

Overskud på en halv million kroner - Den personlige kontakt har topprioritet, og derfor er de vinsmagninger, som vi udfører på arbejdspladser eller i private hjem også hovedårsagen til vores succes, siger Jan Jensen, som gennem tyve år har været ansat konsulent og sælger af mange produkter såsom kopimaskiner, kosttilskud og slutteligt vin. Vinfirmaet i Esbjerg kom i 2017 ud med et overskud på en halv million kroner og blev for 3-4 år siden udpeget som Gazelle-virksomhed. I fjor satte Top Wine rekord med en enkeltordre på vin til et esbjergensisk firma på 120.000 kroner op til jul. Jan Jensen bor med familien i Hjerting og er indfødt esbjergenser.

Foto: Foto: Lars Stokbro Der er stillet tusindvis af vinflasker op på hylderne i butikken. Og det giver masser af tomme papkasser og en enkelt tom papbakke til en familiepizza fortæret under malerarbejdet. Foto: Lars Stokbro

Foto: Foto: Lars Stokbro En god vin skal behandles ordentligt. Det fortæller Jan Jensen og hans ti vinkonsulenter, når de er ude til vinsmagninger hos firmaer, foreninger og private. Foto: Lars Stokbro