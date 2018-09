De er rævejægerne over dem alle, og så er de psykisk afbalancerede og behagelige som medlemmer af familien. Jack Russell Terrier er navnet, og i weekenden var nogle af Danmarks - og Sveriges - fineste eksemplarer samlet i Vester Vedsted for at blive dømt af en dommer fra racens hjemland, England.

V. VEDSTED: Umiddelbart kunne det ligne en afslappet legeaftale mellem nogle terrier og deres ejere, hvis man i weekenden ankom til Vester Vedsted Byvej 55 og den lille indhegnede græsplet, for stemningen var lys og let, og beklædningen på de tobenede svingede fra islandske sweatere til jagtbukser.

Men ved nærmere øjekast var det tydeligt, at der var mere på spil. Hundene skulle nemlig ikke lege, men have bedømt deres kropsmål, temperament, kropsholdning og ikke mindst evne til at grave sig ned i et rævehul og vise sin styrke over for ræven. Og mange andre ting.

Der var tale om det 10. nationalshow afholdt af Dansk Jack Russell Terrier Klub, hvis formand Ingvardt Jensen bor i Vester Vedsted, og derfor - og på grund af områdets oplagte naturområder til sådan et show - havde placeret arrangementet der. Fra Jack Russell Terrier-racens hjemland, England, var dommer Greg Mousley fløjet ind, og dér stod han så i jagttøj og slips på græsset i Vester Vedsted og bedømte danskernes evne til at fremavle, pleje og træne racen.

- Jeg må sige, at der er grund til at rose. Det har været en fantastisk oplevelse. Som repræsentant for racens hjemland, kan jeg kun sige, at jeg er imponeret over den høje standard og kvalitet, I sætter omkring Jack Russell Terrier-avlen her i Danmark, sagde Greg Mousley.