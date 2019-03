Vester Vedsted Vingård kan den 6. april præsentere et nyt markedskoncept kaldet Bondens Kurv. I samarbejde med Ribe Camping og vingårdens leverandører præsenteres et biodynamisk og økologisk marked, og Bondens Kurv et blot et af flere nye initiativer på vingården, blandt andet i samarbejde med kokken Søren Gericke.

Vester Vedsted: Man bliver helt forpustet, når man hører om de mange tiltag, de er klar til at sende i luften på Vester Vedsted Vingård.

Et af dem er, at stedets café og restaurant fremover forpagtes af Marie Kulmbach og chefkok Xavier Malletier. Et andet er, at restauranten har skiftet navn til "Vingårdens Bord - et gastronomisk spisested", hvor man ønsker at sætte fokus på hele den madkultur, der er omkring et veldækket bord mens et tredje koncept går på, at man fra 13. april vil tilbyde såkaldte "gastro-ture" ud i Vadehavslandskabet omkring Vester Vedsted Vingård.

Marie Kulmbach forklarer, at de har indgået en samarbejdsaftale med en naturguide ud fra idéen om viden om vaden med fokus på natur, kultur og gastronomi med vingården som base, men det største projekt, Marie Kulmbach og Xavier Malletier har under opsejling netop nu er det økologiske og biodynamiske marked, Bondens Kurv.

- Det drejer sig i første omgang et ugentligt marked, som vi har taget initiativ til, siger Marie Kulmbach og forklarer, at første udgave af Bondens Kurv finder sted 6. april, og at markedet vil få sin faste base på Ribe Camping.