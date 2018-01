Vinforretning er gået konkurs

Forretningen "Slik for voksne", der ligger på Kongensgade i Esbjerg, og som blandt andet forhandler vin og spiritus, er gået konkurs.

Det oplyser indehaver Kim Jepsen på forretningens Facebook-side.

I Facebook-opslaget, der blev skrevet tirsdag aften, lyder det:

VIGTIG SERVICEMEDDELESE

Jeg må desværre meddele, at SLIK FOR VOKSNE fra dags dato er erklæret konkurs. Dette er en udvikling, som kommer meget bag på mig, og som jeg ikke har kunnet forudse, da butikken er sund og i udvikling. Jeg vil dog ikke komme nærmere ind på årsagen til udfaldet.

Lige nu arbejder jeg tæt sammen med mit team på at finde en løsning, så vi forhåbentligt så hurtigt som muligt kan genåbne butikken, men på nuværende tidspunkt er dette ikke sikkert. Butikken er derfor lukket fra dags dato og på ubestemt tid.

Hvad angår vores smagninger og spiritusfestival, håber jeg på, at løsningen foreligger inden, så de stadig står til afholdelse. Jeg holder jer opdateret, når der er ny information i sagen.

Denne udmelding er meget hård for mig og for mit personale. Vi har dagligt lagt hårde kræfter i butikken for at få den til at spille, og lagt vores sjæl ind i det vi gør - vi har på mange måder mistet vores "familie". Jeg vil derfor sætte pris på jeres forståelse og støtte i denne, for os, svære tid. Der vil derfor ikke blive besvaret spørgsmål eller henvendelser før vi igen er klar til at komme med en udmelding.

Med et forhåbentligt på gensyn og et tusind tak for nu!

Kim Jepsen