Esbjerg: Stormen Knud kulminerer i det sydvestjyske over middag fredag. På Esbjerg Havn vil der være forhøjet vandstand på 2,15 meter over dagligt vande, hvilket betyder at risikoen for oversvømmelser var minimal.

Et stort træ blev blæst omkuld og spærrede Parkvej i Esbjerg ved 12-tiden. Mandskab fra kommunen fik dog hurtigt savet træet op og så trafikken kunne glide igen.

- Ved Fanøfærgeriet forventer vi, at bølgerne vil slå over kajkanten og give en del røgvand (skumsprøjt), lyder det fra Havnevagten ved Esbjerg Havn.

Men der ventes ikke oversvømmelser på havnekajerne, og dermed vil der efter alt at dømme heller ikke blive nødvendigt at fjerne parkerede biler ved de lavtliggende arealer ved Fanøfærgeriet. Der er skiltet mod at parkere på disse arealer i dag som en forebyggende foranstaltning, oplyser Havnevagten.

Stormen Knud med stormende kuling med vindstød af stormstyrke ventes at ophøre ved 15-tiden i Vestjylland, varsler Danmarks Meteorologiske Institut.

Stormen Knud blev nedgraderet noget, fordi lavtrykket går mere nordpå mod Norge.