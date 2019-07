Esbjerg: Esbjerg Havn oplever en konstant stigende efterspørgsel på arealer, og derfor er der brug for alle kvadratmeter på landets i forvejen største havn målt på areal.

Det er ikke mindst væksten indenfor den pladskrævende vindmølleindustri, som præger billedet, og det kan ses på den tidligere DFDS-terminal mellem Dokvej ved Fanø Færgen og D. Lauritzens Vej.

Aktiviteterne på den tidligere DFDS-terminal flyttede for cirka halvandet år siden til en Blue Water Shipping-opereret, ny terminal i Østhavnen, men nu er den gamle DFDS-plads blevet hjemsted for de lange vindmøllevinger.

Dette understøtter i høj grad den udvikling, som Esbjerg Havn noterer sig i disse år, oplyser havnen.

- Esbjerg Havn er et internationalt knudepunkt for vindmølleindustrien både off- og onshore, og det betyder, at elementer, som bliver produceret i andre dele af verden, sejles til Esbjerg, inden de skal implementeres i projekter andre steder. Det er et udtryk for den viden og erfaring, som er samlet her i byen, og vi gør alt, hvad vi kan for at understøtte denne udvikling. Vi oplever, at der hele tiden er efterspørgsel efter mere areal, og selv om det selvfølgelig glæder os, at der er et centralt areal, som nu er i brug igen, så ved vi også, at det kun er en stakket frist, forklarer havnedirektør Dennis Jul Pedersen, som ser store muligheder for Esbjerg Havn både i forhold til et voksende dansk marked og i forhold til udlandet.