Vindeventyr i USA kan skabe 'transportbånd' fra Esbjerg over Atlanten

Vindboom på vej

Ifølge Liz Burdock, adm. direktør i the Business Network for Offshore Wind, går udviklingen inden for offshorevind i USA så stærkt, at den lokale værdikæde har svært ved at følge med. Det kan være en åbning for danske virksomheder med stærke offshorekompetencer.Hun vurderer desuden, at hvis man blot ser et par år frem i tiden, er der stor risiko for en kompetenceboble som følge af lokal mangel på de nødvendige offshorekompetencer. Det vurderes, at der vil opstå en kompetenceboble omkring 2021-2022, hvis vi ikke der gøres noget.



Direktøren mener derfor, at der er brug for udenlandske offshore-virksomheder til at hjælpe. Ikke for at udkonkurrere de lokale, men til at indgå i partnerskaber med amerikanske virksomheder på alle niveauer af værdikæden, så kapaciteten kan komme op.