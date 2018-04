Vind billetter til cirkus i Ribe

RIBE: Når lyset i teltet dæmpes og projektørernes spotlys rammer artisterne, klovnene, elefanten og hestene - ja, så plejer magien at brede sig under teltdugen. Sådan bliver det givetvis også på tirsdag og onsdag, når Cirkus Trapez blænder op for to aftenforestillinger fra klokken 18 til 20 på Hovedengen i Ribe.

Bag Cirkus Trapez står Isabella Enoch fra den kendte Enoch-familie, som i mange år stod bag Cirkus Dannebrog. Hun stiftede i 2016 Cirkus Trapez, som tidligere i denne måned tog hul på sin tredje sæson på de danske landeveje og markedspladser. Med forestillingen vil Cirkus Trapez hylde, at det i år er ikke færre end 250 år siden cirkus opstod som kunstform og som underholdningsindustri.

- Vi ønsker at være det, som cirkus er for de fleste. En underholdningsform, der kommer ud til selv de mindste byer i Danmark, hvor folk kan lade sig rive med på en rejse, hvor man glemmer alt om tid og sted. Der skal være noget for de helt små, de lidt ældre børn, for forældrene og for bedsteforældrene, siger Isabella Enoch og lover en autentisk forestilling for børn og voksne.

Cirkus Trapez og JydskeVestkysten sætter tyve billetter på højkant i en lille hurtig konkurrence. Ti vindere kan hver vinde to billetter. Svar rigtigt på følgende spørgsmål: hvor mange år siden er det, at cirkus opstod som kunstform? A: 20 år siden, B: 250 år siden.

Send dit svar mærket "cirkus" senest mandag klokken 12 til mailadressen: ahukn@jv.dk.

Vinderne vil få direkte besked på mail fra journalist Anna Husted fra JydskeVestkystens redaktion i Ribe, og vinderne vil kunne afhente billetterne ved billetlugen hos Cirkus Trapez, tirsdag eller onsdag inden klokken 18.