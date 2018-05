Vilslev får 150.000 til nyt klubhus

Kongeådal Idrætsforening, som har medlemmer i Vilslev og Jedsted, får økonomisk støtte fra SE's Væktpulje. Pengene skal bruges til at bygge en ny bygning ved sportspladsen, som skal rumme to omklædningsrum, mødelokale og et lokale til lokalarkivet.

VILSLEV: I Vilslev klæder fodboldspillerne lige nu om i to omklædningsrum, som i den grad er præget af tidens tand. De ligger i det det lille klubhus ved sportspladsen, som i løbet af kort tid skal rives ned, fordi det er i for dårlig stand. Klubhuset skal nu afløses af en ny bygning med to nye tidssvarende omklædningsrum, mødelokale med plads til cirka 40 Vilslev- og Jedstedborgere samt et lokale til lokalarkivet i Vilslev.

Til støtte for projektet får Kongeådal Sportsforening nu økonomisk støtte på 150.000 kroner fra SE's Vækstpulje. En støtte, som glæder kasserer i idrætsforeningen, Mads Peter Lauridsen.

- Med pengene fra SE's Vækstpulje har vi nu omkring halvdelen af de 1,5 millioner kroner i hus. Vi har også fået 200.000 kroner fra Lokale- og Anlægsfonden, og i idrætsforeningen skyder vi selv 150.000 kroner i projektet. Vi har et færdigt udarbejdet projekt, og den 28. maj vil vi holde et borgermøde, hvor vi forelægger projektet for borgerne i Vilslev og Jedsted, fortæller Mads Peter Lauridsen.