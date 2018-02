Vilslev-borger efter svar fra Miljøstyrelse: Jeg er målløs

Talsmand for borgere og lodsejere i og omkring Vilslev er rystet over svar fra Miljøstyrelse om, hvem der har ansvaret for Vadehavskanalen vest for Kongeåslusen, der kan have betydning for oversvømmelser ved Vilslev. For det er der tilsyneladende ingen, der har.

Vilslev: 20. november mødtes Esbjerg Kommunes forvaltning, lokalpolitikere, landmænd, lodsejere, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet, Sydvestjysk Landboforening og Miljøstyrelsen for i fællesskab at forsøge at finde en løsning på problemerne omkring oversvømmelse langs Kongeåen ved Vilslev.

Blandt emnerne var, hvem der har ansvaret for Kongeåens udløb på digets vestside. Et udløb, der strømmer ud i den såkaldte Vadehavskanal, der på grund af tilsanding gør det svært for vandet at løbe ordentligt væk. Efterfølgende har talsmand for borgere og lodsejere i Vilslev, advokat Allan Sørensen, haft en dialog med Miljøstyrelsen for at få et svar på, om man er kommet frem til en ansvarlig for Vadehavskanalen.

Og nu er svaret så endelig kommet fra Miljøstyrelsen. God gemt væk i en lang forklaring fandt Allan Sørensen så det svar, han ledte efter, og der står kort fortalt, at hverken stat eller kommune har forpligtelse til vedligehold af kanalen.

- Jeg er målløs. Vi har et så afgørende udløb for en af de største åer i Danmark, som ingen myndigheder har ansvaret for. Det er helt forrykt, siger Allan Sørensen, der i svaret fra Miljøstyrelsen blandt andet kan læse, at "... det kan være sådan, at tilladelsen til Vadehavskanalen - og dermed forpligtelserne til vedligehold af kanalen - blev opgivet af Ribe Amt før strukturreformen, og at den derfor ikke blev omfattet af overdragelsen af amtets opgaver m.v. til stat eller kommune pr. 1. januar 2007."