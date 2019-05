Villaen skal skiftes ud med spritny lejlighed midt i byen

Skæve vinkler og sjove rum

Når de flytter, vil hun gerne i noget helt nyt, der ikke skal sættes i stand, og så de kommer ind midt i byen. De er skrevet op til en lejlighed i Havnegade, så familieboligerne blev studeret grundigt.

- Jeg havde måske forventet mig en lille smule mere. Jeg synes, det er nogle lidt sjove rum med skæve vinkler. Og jeg vil gerne have en altan. Men beliggenhed passer os fint, fortsætter hun.

Familien Jensen har store chancer for at få en af lejlighederne efter et år på venteliste. Parret har i et par år snakket om at sælge villaen for at flytte ind til byen.

- Vi er gamle Esbjergborgere og vokset op inde i byen, siger Hans Jørgen.

Det vil være perfekt for dem, hvis de snart kan skrive under på en lejlighed til indflytning i september.

- Så har vi tre måneder til at sælge huset, vi venter spændt på en tilbagemelding.