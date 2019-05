Vildt nok: 0,00 % fravær på tre år

Tobias Strømberg Kristensen går ud af gymnasiet uden fravær. Som i 0,00 procent fravær.

Esbjerg: Han har aldrig taget en pjækkedag, sovet over sig eller sovet længe, aldrig skulket fra idræt eller gået før og heller aldrig forsømt en aflevering. Han har aldrig haft lyst til det, fortæller han til Esbjerg Ugeavis. Efter tre år i gymnasiet har 19-årige Tobias Strømberg Kristensen et fravær på 0,00 procent. Nul komma nul nul procent, altså ingen fravær overhovedet. Det er rimeligt imponerende i betragtning af de nye og første officielle fraværstal nogensinde fra landets gymnasier, som viser, at eleverne i gennemsnit er fraværende fra 9,1 procent af undervisningen. Men ikke Tobias. Da han blev indkaldt til session, faldt det så heldigt, at det var i eksamenstiden og dagen før en mundtlig eksamen. Og da han i 1.g blev indkaldt til skoletandlægen, ændrede han tiden tre gange, så han stadig kunne passe sin skolegang. Han har ikke droppet undervisning på grund af køretimer, for han har ikke taget kørekort endnu, og han har heller ikke droppet et morgenmodul på grund af tømmermænd, for han har aldrig haft tømmermænd. Han har nemlig aldrig rørt alkohol på nær en slurk øl til en privatfest i 1.g, fordi han ikke syntes, han kunne lade være.

Foto: Tue Sorensen Tobias Strømberg Kristensen er ikke på sociale medier og har intet fritidsjob. Skolen er hans arbejde, siger han. Foto: Tue Sørensen, Esbjerg Ugeavis

Skolen er vores arbejde Tobias er altså ikke, som gymnasieelever er flest. Som drenge er flest. Som unge er flest. Som nogen er flest. Og det handler om principper, Tobias' principper. - Man sætter sig jo nogle mål, og jeg ville gerne se, hvor længe jeg kunne holde uden at få fravær, og så blev det en principsag for mig. Jeg har vel været bange for at misse noget undervisning og viden, og når jeg alligevel var oppe om morgenen, kunne jeg jo lige så godt tage i skole, siger han til Esbjerg Ugeavis. - Jeg synes, de nye fraværsregler er lidt skrappe. At man får 100 procent fravær for at komme tre minutter for sent, selvom det var bussen, der var forsinket. Lærerne er heldigvis til at tale med. Men jeg synes også, man som elev har et ansvar for at forberede sig til timerne og komme til dem. Vi bliver jo sådan set betalt for at gå i skole, fordi vi får S.U. og vores uddannelse betalt. Det her er vores arbejde, mener Tobias.

Ingen sociale medier Han har været med til et par fester i gymnasietiden men langt fra dem alle. Og det accepterer klassekammeraterne. Sådan er Tobias bare. Måske er han nødt til at tage et glas vin eller champagne på studenterrunden og i sit liv i det hele taget, men han vil egentlig hellere have vand. Tobias vil nemlig gerne leve så sundt som muligt og få lov til at opleve så meget som muligt. - Jeg har det fint med, at jeg er ham den spøjse. Engang fulgte jeg mere strømmen, men nu holder jeg fast i de ting, jeg godt kan lide, og det er mange af de ting, jeg godt kunne lide som barn. Jeg kan godt lide at se tegnefilm og spille videospil, og så spiller jeg hyggefodbold 2-3 gange om ugen og brætspil med en vennegruppe. Jeg har lige søgt mit første fritidsjob og skal til samtale som lærervikar, og jeg er ikke på de sociale medier, så hvis mine venner skal kontakte mig, skal de sende en sms eller en mail. Min lillebror oprettede en Facebook-profil i mit navn for at drille mig, men jeg bruger den aldrig. Det giver mig en masse tid til lektier og til at slappe af, siger Tobias. Han interesserer sig for tilfældig paratviden, sport, politik, historie og videospil og vil gerne læse samfundsfag og historie efter et sabbatår og være gymnasielærer en dag. - Jeg kan godt lide miljøet på gymnasiet. Det er jo også derfor, jeg ikke har haft noget fravær, siger han.