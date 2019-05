- Min bror driver firmaet Classic Room med salg af danske designmøbler og belysning, og han henvendte sig derfor til folkene, som var ved at bære møbler ud. Han fik i tilgift at vide, at huset skulle sælges i en budrunde, fortæller Brian Beier.

Den ene af de to brødre var således på rette sted på rette tidspunkt, da han netop var færdig med sin træning i Fitness World i Broen Shopping og overfor var man på samme tid i færd med at rydde boet efter den beskedne mangemillionær - og i den brede offentlighed ukendte - Wiberg Jørgensen-familie for møbler.

Esbjerg: Alle drømmer om en hurtig milliongevinst, men for to brødre i Esbjerg blev det virkelighed, da de i begyndelsen af året havde det fornødne held kombineret med næse for en god hushandel.

Huset på hjørnet af Exnersgade (tidligere Havnegade) og Teglværksgade har et samlet bygningsareal på 539 kvadratmeter med 240 kvadratmeter kælder. Det blev opført i 1894 for smørgrosserer H. Meyer, der havde etableret et smøreksportfirma. Meyer var englænder, en af byens dengang højst skattede borgere, og villaen blev opført i engelsk Tudor-stil som et lille engelsk herresæde. Arkitekten var C.H. Clausen, og i villaens indre blev lofter og paneler dekoreret af "den lille maler", Jørgen Hansen. Meyer nåede at eje villaen i forholdsvis få år, og siden 1914 var den i familien Wiberg Jørgensens eje. Den dag i dag fremstår villaen indvendig pompøs med en centralt placeret hall, hvor trappen er med rød løber, ligesom huset stadig rummer adskillige vægmalerier, der skildrer datidens Esbjerg. Huset ejes nu af FH Investment ApS, som har planer om at omdanne villaen til fire lejligheder.

Ikke bare held

Kort efter deltog brødrene i budrunden, og de endte faktisk med at købe den historiske villa på mere end 500 kvadratmeter med tilhørende parklignende have - en grund på mere end 2.500 kvadratmeter i indre by. Prisen endte på 2.534.000 kroner.

I deres netværk fandt de imidlertid hurtigt ud af, at der var mere at komme efter i handlen, for mange var interesserede. Derfor endte de cirka tre uger senere med at sælge ejendommen til det lokale selskab FH Investment for 4,8 millioner kroner. Med en fortjeneste på 2.266.000 kroner og godt og vel 40 procent til skattevæsenet ender provenuet på lidt mere end en million kroner for at have haft den markante på hænderne i få uger.

- Det er selvfølgelig en smadder god handel, som vi selvsagt er meget tilfredse med, konstaterer Brian Beier.

At det hele ikke bare er rent held viser en anden salgssag, som Brian Beier har kørende. Således købte han for et par år siden et særdeles attraktivt beliggende hus på Hjerting Strandvej 32. Herefter lykkes det ham at få lov til at rive huset ned og skaffe en tilladelse til at sammatrikulere dels nummer 32, dels en anden mindre grund overfor, hvilket satte ham i stand til at hæve byggeprocenten. Han endte med at bygge et helårshus på knap 200 kvadratmeter i to plan på et ellers meget lille grund. Huset er netop nu til salg for 7.748.000 kroner.