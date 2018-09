Vild vaskebjørn fanget ved Rejsby

For første gang i flere år er der observeret en vaskebjørn i Syd- og Sønderjylland. Det invasive dyr, der anses som endnu værre end mårhunden, blev fundet og aflivet ved Rejsby-diget, og reguleringsjæger frygter, at vaskebjørnen blot er en af flere i området.

Rejsby: Ikke siden 2016 er der observeret en vild vaskebjørn i Syd- og Sønderjylland. Dengang blev de observeret to gange på vildtkamera ved Draved tæt på Løgumkloster uden dog at blive fanget eller set i levende live, mens en privatperson fangede en vaskebjørn i Brændstrup for tre år siden.

Nu har en privatperson i Rejsby fanget og aflivet en vaskebjørn tæt på Rejsbydiget, og alt tyder på, at det ikke blot er et enligt dyr, der har forvildet sig til Danmark fra Tyskland.

- Det er en hvalp. Derfor frygter vi, at der både kan være søskende og forældre i området også, men vi ved ikke, om en hvalp har været i stand til at komme helt herop fra Tyskland, siger reguleringsjæger Jørn Bøgen fra Fole, der har taget sig af sagen fra Rejsby på vegne af Danmarks Jægerforbund.

- Vi arbejder ud fra, at der er flere, og derfor har vi sat både kameraer og fælder op i området. Vi har opsat trædefælder ved vandløb med søde sager i, som vaskebjørne er glade for, og fanger vi nogen vil de være i live, da man ikke må bruge slagfælder. Vi ved bare ikke, hvor lang tid vi skal vente på, at de går i fælderne, for vi har ingen erfaringer med at fange vaskebjørne, siger Jørn Bøgen, der har afleveret den døde vaskebjørn til Naturstyrelsen.